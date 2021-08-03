Всего в операционной работали три бригады хирургов.

В Черкассах 59-летнему мужчине провели операцию по пересадке сердца.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Такую операцию здесь проводили впервые. К ней готовились полтора года. На помощь местным хирургам приехали столичные коллеги из института Амосова. Всего в операционной работали три бригады хирургов. Шесть часов.

Прошел пятый день, как пациент живет с новым сердцем. Оно бьется чаще. Сокращается лучше.

"Ощущение нормальные. Живем обычной жизнью", – рассказал мужчина.

Читайте такжеСердце с правой стороны: во Львове хирурги спасли малыша с врожденными порокамиКроме него, органы от одного донора получили еще три человека. Жизнь всех четырех спас один донор. У него была тяжелая черепно-мозговая травма, которая привела к смерти головного мозга. Согласие на забор органов дала жена.

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Автор: Катерина Шварц