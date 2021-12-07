Глава Минздрава отметил, что в некоторых странах мира вакцинироваться против COVID-19 разрешено детям от пяти лет.

В Украине более 40 тыс. детей в возрасте от 12 лет вакцинировались против COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Радио Свобода.

"Но мы сегодня не делаем приоритета на массовой вакцинации детей против коронавирусной болезни, поскольку мы сосредоточены на группе риска, на людях старшего и пожилого возраста. Для нас это приоритет", – сказал министр.

Ляшко отметил, что в некоторых странах мира вакцинироваться против COVID-19 разрешено детям от пяти лет, и он надеется, что и в Украине производители вакцин зарегистрируют изменения в инструкции и привезут соответствующие препараты, чтобы расширить программу вакцинации детей.

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Как сообщал УНИАН, в Украине за прошедшие сутки вакцинированы против COVID-19 188 тыс. 758 людей.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, первую дозу получили 73 тыс. 097 человек, полностью иммунизированы – 115 тыс. 661.

С начала вакцинальной кампании привито 13 млн 826 тыс. 163 человека, из них получили первую дозу – 13 млн 826 тыс. 161, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 млн 921 тыс. 738. Всего проведено 25 млн 747 тыс. 899 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрва 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ирина Погорелая