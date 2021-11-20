В то же время по три области находятся в "оранжевой" и "желтой" зонах эпидемопасности.

В Украине 18 областей и город Киев остаются в "красной" зоне эпидемической опасности.

Об этом свидетельствуют индикаторы определения уровней эпидемической опасности Министерства здравоохранения.

частности, по состоянию на 20 ноября в "красной зоне" остаются Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области и город Киев.

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В то же время в "оранжевой" зоне находятся Закарпатская, Полтавская и Харьковская области, а в "желтой" - Кировоградская, Тернопольская и Черновицкая области.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Киевской школы экономики, уже на следующей неделе Запорожская, Киевская, Луганская и Одесская области могут выйти из "красной" зоны.

19 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что не исключает возможности в ближайшее время вспышки заболеваемости COVID-19 в Украине. По его словам, для избежания таких вспышек необходимо, чтобы вакцинировалось 70% населения.

По состоянию на утро 20 ноября в Украине вакцинировано против COVID-19 12 млн 755 тыс. 986 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 млн 661 тыс. 304 человека.

Справка УНИАН. Кампания по вакцинации против COVID-19 началась в Украине 24 февраля. Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Виталий Саенко