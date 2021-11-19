По его словам, для избежания таких вспышек необходимо, чтобы вакцинировалось 70% населения.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключает возможности в ближайшее время вспышки заболеваемости COVID-19 в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, в кулуарах парламента Ляшко сказал журналистам, что вторую неделю подряд идет снижение количества новых случаев заболеваемости COVID-19.

"Это значит, что Украина прошла пик заболеваемости", - сказал он.

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В то же время Ляшко отметил, что в Минздраве анализируют ситуацию, в частности, в странах ЕС, и "мы видим там стремительный рост количества случаев. Поэтому не исключаем потенциально возможной в короткий промежуток времени повторной вспышки".

По его словам, для того, чтобы такая ситуация не происходила, необходимо, чтобы было вакцинировано не более 40%, как сейчас, а хотя бы 70% населения. Он выразил надежду, что выплата тысячи гривен всем вакцинированным стимулирует людей вакцинироваться и поддержит те отрасли экономики, которые пострадали во время карантина.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дія" по 1 тыс. грн. Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Автор: Надя Пришляк