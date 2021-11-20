За все время пандемии в Украине заболели 3 322 308 человек.

По состоянию на утро, 20 ноября, в Украине подтвердили еще 18 250 новых случаев коронавируса. Эти данные более оптимистичны по сравнению с данными на утро 19 ноября.

Об этом информирует Telegram- канал Коронавирус_инфо.

В пятницу, 19 ноября, заболели 1463 ребенка и 380 медработников.

Из-за осложнений от коронавируса в больницы госпитализировали 3 594 человека; 21 979 выздоровели, а 664, к сожалению, скончались.

Читайте такжеМинздрав запустил "горячую линию" по электронным больничнымЗа все время пандемии в Украине заболели 3 322 308 человек, из них 2 748 500 выздоровели, а 80 895 умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1484), Днепропетровской (1870), Запорожской (1027), Львовской (1017) и Донецкой (1010) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация в Украине

Данные, опубликованные Минздравом в Telegram указывают, что с начала вакцинальной кампании привито 12 755 986 человек, из них получили одну дозу – 12 755 984 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 661 304 человека. Всего проведено 22 417 288 прививок.

88,2% госпитализированных с COVID - 19 на прошлой неделе-невакцинированные и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Прогноз экспертов и Минздрава по COVID-ситуации в Украине

Как сообщали аналитики Киевской школы экономики 16 ноября, Украина вышла из лидеров антирейтинга по уровню заболеваемости COVID-19 среди крупных стран Европы и сейчас занимает пятую строчку.

Стабилизацию ситуации с пандемией подтвердил и главный санврач страны Игорь Кузин: "В какой-то степени стабилизировалось число выявленных случаев. В среднем, мы выявляем около 22 тысяч новых случаев инфицирования ежедневно. На самом деле стабилизация высоких цифр говорит, что наблюдается стабилизация заболеваемости и балансировка системы".

А вот министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключает возможности в ближайшее время вспышки заболеваемости. По его словам, выводы специалистов были сделаны, учитывая общую "нестабильную" картину с коронавирусом в Европе.

Автор: Виолетта Орлова