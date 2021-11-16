При этом, Винницкая область вскоре наоборот, попадет в "красную" зону эпидбезопасности.

Вероятными кандидатами на выход из "красного" уровня эпидбезопасности уже на следующей неделе являются четыре региона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

Он напомнил, что Винницкая область вскоре попадет в "красную" зону эпидбезопасности, поэтому таких регионов станет 19.

"Но есть и хорошая новость, которая заключается в том, что со следующей недели мы можем увидеть активный выход регионов из "красного" уровня эпидбезопасности. Мы видим четыре основных региона, которые являются ближайшими кандидатами на выход из "красного" уровня уже со следующей недели", - отметил он.

В частности, это Запорожская, Киевская, Луганская и Одесская области.

"Также в последние дни демонстрирует неплохую стабилизацию Львовская область, которая также может присоединиться к четырем вышеупомянутым регионам", - уточнил Ганиченко.

По его словам, в некоторых регионах фактором, который задерживает выход из "красного" уровня эпидбезопасности, является недостаточный уровень тестирований на COVID-19, ведь коэффициент выявления новых случаев превосходит 20%.

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Следовательно, в KSE рекомендуют каждому региону наращивать темпы вакцинации, чтобы взять под контроль волну заболеваемости, а также увеличивать уровень тестирования на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что начало выхода регионов из "красного" уровня эпидемической опасности можно ожидать со следующей недели. Сейчас 18 областей Украины продолжают находиться на "красном" уровне эпидемической опасности из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом.

Коронавирус в Украине

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 15 ноября, в Украине зафиксировано 16308 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также 2264 человека госпитализированы, зафиксировано 838 летальных случаев.

За прошедшие сутки 268088 людей были вакцинированы против COVID-19. Из них одну дозу вакцины получили 102908 лиц, а полностью иммунизированы (получили две дозы) - 165180 людей.

Отметим, что по статистике большинство госпитализированных с коронавирусом не делали прививки против этой болезни.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Антонина Доломанжи