За медицинскую помощь этим пациентам НСЗУ выплатила уже более 13 млрд грн.

В течение января-ноября в Украине госпитализацию прошли 709 тыс. пациентов с COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель председателя Национальной службы здоровья Татьяна Бойко сообщила на брифинге по итогам работы Программы медицинских гарантий в 2021 году.

Бойко напомнила, что помощь при COVID-19 входит в Программу медицинских гарантий и является бесплатной для пациента.

"В течение января-ноября в Украине госпитализировали 709 тыс. пациентов с коронавирусом. За медицинскую помощь этим пациентам в стационары больниц НСЗУ уже выплатила более 13 млрд грн. За проведение вакцинации от COVID-19 выплатили чуть больше, чем 759 млн грн", - сообщила она.

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Как сообщал УНИАН, девять из десяти госпитализированных в ноябре были невакцинированы от COVID-19 и не были защищены от тяжелого течения коронавирусной болезни. Об этом сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"По данным электронной системы здравоохранения, в ноябре 2021 года среди заболевших на коронавирусную инфекцию 84% не прошли полный курс вакцинации. Среди госпитализированных - 91%. Это означает, что девять из 10 госпитализированных – невакцинированы", - сказал министр.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.