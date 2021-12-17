Эта категория украинцев имеет самый низкий показатель вакцинации против COVID-19, в частности, обе дозы получили всего 33%.

За весь период пандемии 8 из 10 умерших от COVID-19 - это люди в возрасте от 60 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинге заявил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

По его словам, люди в возрасте от 60 лет имеют самый низкий показатель охвата вакцинацией.

Читайте также"Убивают наших бабушек": доктор Комаровский рассказал об опасности сердечных капель и капсул"37% пожилых людей получили по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19. Обе дозы получили всего 33%", - рассказал Комарида.

"Пожилые люди находятся в группе риска тяжелого течения COVID-19. Именно они болеют тяжелее, попадают в больницы, в реанимации и умирают от этой болезни", - подчеркнул заместитель министра.

Комарида добавил, что кроме этого COVID-19 также может привести к обострению имеющихся заболеваний и появления новых, что особенно опасно для людей старшего возраста.

Он призвал украинцев помочь родственникам и знакомым преклонного возраста вакцинироваться.

Напомним, 16 декабря Министерство здравоохранения Украины подписало соглашение о закупке лекарств против коронавируса с компанией Merck Sharp & Dohme. Молнупиравир предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни, в частности у пациентов, которые имеют хотя бы один фактор риска: избыточный вес, возраст более 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца.

Также министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки инновационных лекарств "Паксловид" для амбулаторного лечения больных COVID-19.

Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Антонина Доломанжи