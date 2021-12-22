В Украине за сутки выявили 6363 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 534 ребенка и 208 медработников.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки было госпитализировано 2241 человек; зафиксирован 301 летальный случай; выздоровели 19 494 человек.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 81 514.
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- заболели - 3 623 079 человек;
- выздоровели - 3 376 899 человек;
- летальных исходов - 93 909;
- проведено ПЦР-тестирований - 16 566 449.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1403;
Винницкая область - 251;
Волынская область - 376;
Днепропетровская область - 170;
Донецкая область - 362;
Житомирская область - 120;
Закарпатская область – 182;
Запорожская область - 392;
Ивано-Франковская область – 158;
Киевская область - 354;
Кировоградская область - 95;
Луганская область - 77;
Львовская область – 166;
Николаевская область - 219;
Одесская область - 154;
Полтавская область - 349;
Ровенская область – 244;
Сумская область – 157;
Тернопольская область – 130;
Харьковская область – 213;
Херсонская область - 121;
Хмельницкая область - 183;
Черкасская область - 309;
Черновицкая область - 87;
Черниговская область - 91.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.