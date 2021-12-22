Наибольшее количество новых больных коронавирусом за сутки зафиксировано в Киеве и Запорожской области.

В Украине за сутки выявили 6363 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 534 ребенка и 208 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки было госпитализировано 2241 человек; зафиксирован 301 летальный случай; выздоровели 19 494 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 81 514.

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заболели - 3 623 079 человек;

выздоровели - 3 376 899 человек;

летальных исходов - 93 909;

проведено ПЦР-тестирований - 16 566 449.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1403;

Винницкая область - 251;

Волынская область - 376;

Днепропетровская область - 170;

Донецкая область - 362;

Житомирская область - 120;

Закарпатская область – 182;

Запорожская область - 392;

Ивано-Франковская область – 158;

Киевская область - 354;

Кировоградская область - 95;

Луганская область - 77;

Львовская область – 166;

Николаевская область - 219;

Одесская область - 154;

Полтавская область - 349;

Ровенская область – 244;

Сумская область – 157;

Тернопольская область – 130;

Харьковская область – 213;

Херсонская область - 121;

Хмельницкая область - 183;

Черкасская область - 309;

Черновицкая область - 87;

Черниговская область - 91.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.