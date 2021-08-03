С перевозкой тела на родину могут возникнуть сложности.

В Сингапуре от последствий COVID-19 умер 34-летний украинский моряк.

Об этом сообщает местное издание Today.

Согласно публикации, в понедельник, 2 августа, Министерство здравоохранения Сингапура заявило о смерти моряка-украинца, прибывшего в это государство на борту судна 29 июля.

Было установлено, что ранее, 25 июля, у мужчины поднялась температура, появился кашель и вялость, а 31 июля началась одышка.

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"Минздрав сообщил, что 1 августа его с судна доставили в больницу общего профиля Сингапура, и в тот же день у него была подтверждена инфекция COVID-19", - отмечает СМИ.

По мнению морского юриста Николая Гольбина, при репатриации тела могут возникнуть сложности, так как людей, умерших от коронавируса (последствий вируса), как правило, кремируют. Если родственники моряка откажутся от данной процедуры, тело могут не выдать для доставки на родину.

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Автор: Лариса Козовая