Врач отметил, что сейчас вакцинация является единственной защитой и предотвращает тяжелое протекание болезни.

Ривненские медики пригласили на экскурсию около 20 православных прихожан, которые пришли пикетировать COVID-больницу.

Об этом 27 октября заявил главный врач центральной городской больницы Евгений Кучерук, цитирует Ривне Вечернее.

По его словам, на прошлой неделе группа протестующих против прививок пришла на территорию заведения, рассказывая мифы о "магических" последствиях вакцинации от коронавируса.

Сам врач пояснил, что он агрессивно относится к людям, которые вводят в заблуждение других, призывая не вакцинироваться. В городе таких людей "было целое течение".

"Пришла в нашу больницу целая команда таких людей. Мы их одели в защитные костюмы и провели по палатам, где лежат больные. Думаю, после такой экскурсии они поменяли мнение", – сказал медик.

Врач отметил, что сейчас вакцинация является единственной защитой от инфицирования коронавирусом и предотвращает тяжелое протекание недуга.

"Вакцинация – это единственное спасение от смерти. Если привитый болеет, то протекание болезни намного легче. У врачей сейчас нет никакого препарата, чтобы это можно было вылечить. Жители должны понять, что коронавирус не грипп. Если у человека высокая температура и проблемы с дыханием, то сразу нужно обращаться к врачу", – подчеркнул специалист.

Коронавирус в Украине: данные по состоянию на 28 октября

В Украине обнаружили 26 071 новый случай COVID-19. Это самый высокий показатель за все время пандемии коронавируса в Украине. В числе заболевших 1830 детей и 477 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее.

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 9 млн 576 тыс. 177 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 7 млн 217 тыс. 383 человек.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Яна Ставская