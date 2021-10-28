Люди, выступающие против вакцинирования, пытаются собрать в столице всех, кто поддерживает их идеи.

На фоне того, что в Украине за сутки коронавирус заболело рекордное количество людей за все время пандемии, антивакцинаторы продолжают выступать против прививок от COVID-19. Мало того, они едут в Киев на митинг и "стягивают" всех, кто поддерживает критику вакцинации.

Организаторы акции протеста планируют собрать как можно больше антивакцинаторов возле Верховной Рады. Однако хейтерам прививок придется "попотеть" и обойти карантинные ограничения, сообщает ТСН.

Так, 3 ноября антивакцинаторы планируют провести митинг в столице. На акцию протеста они приглашают всех противников прививок из разных областей Украины. Однако введение ограничений для непривитых граждан на перевозки в междугороднем транспорте мешает таким людям спокойно приехать в столицу.

Антивакцинаторы создали Telegram-каналы, где они ищут перевозчиков и водителей легковых машин, которые согласятся помочь им добраться до Киева. Однако в Киевской области желающих немного.

Хейтеры прививок предполагают, что в день митинга невакцинированные люди могут испытывать трудности с поездками в метрополитене. Поэтому они обсуждают поездки на такси.

Читайте такжеЗащитные антитела сформировались в 100% случаев: "Инвитро" озвучила результаты исследования эффективности вакцины против COVID-19Для антивакцинаторов из Днепропетровщины также уже создали Telegram-каналы для организации их перевозки в Киев. Там тоже ищут водителей, которые могут взять попутчиков и помочь противникам прививок добраться до столицы. Кроме этого, антивакцинаторы планируют снять автобус, однако пока они так и не нашли перевозчика, который бы на это согласился.

"Участникам группы, которые не имеют денег на поездку обещают, по возможности, оказать "спонсорскую" помощь. Для всех остальных стоимость поездки - 500 гривень", - передает ТСН сообщение от организаторов митинга.

В Одесской области антивакцинаторы также собираются ехать в столицу, однако они переживают за свою безопасность. Оказалось, в чатах, где собрались хейтеры, появилось много провокационных сообщений. Кроме этого, организаторы митинга ищут "нормальные" хостелы, в которых не станут требовать COVID-сертификаты.

В то же время антивакцинаторы планируют провести еще один митинг, однако во Львове. Одна из жительниц города призывает людей "поддерживать" протестующих в столице и выйти на акцию на площади Рынок, где находится городской совет Львова. Эта женщина пишет, что она страдает от повышения давления, которое якобы возникает, когда к ней подходят вакцинированные люди. Кроме этого, львовянка называет прививки от COVID-19 "опытами".

Читайте такжеВ больницах Ровненской области разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусомОднако подавляющее большинство украинцев не поддерживает идеи антивакцинаторов. В комментариях к заметкам с призывами собираться на митинг пользователи пишут, что хейтерам стоит собираться не возле городских советов. Так, антивакцинаторам предлагают проводить акцию протеста возле "ковидных" больниц и моргов, где находятся трупы погибших от коронавируса людей. Некоторые комментаторы иронизируют о том, что митинг было бы хорошо устроить возле психиатрического центра.

Ранее УНИАН уже сообщал, что медики рассказали, сколько длится эффект после вакцинации от коронавируса. Кроме этого, на Закарпатье показали жуткие фото из COVID-реанимации, которые наглядно демонстрируют последствия отказа от прививки.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Полина Кузенко