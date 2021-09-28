Препарат "Тоцилизумаб" используют для помощи тяжелобольным пациентам с COVID-19.

В регионы доставили 2 тыс. 784 флаконов препарата "Тоцилизумаб", который ГП "Медзакупки Украины" закупило по заказу Министерства здравоохранения.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В министерстве напомнили, что "Тоцилизумаб" используют для помощи тяжелобольным пациентам с COVID-19. Речь идет о госпитализированных взрослых и детях от 2 лет, которые получают кортикостероиды и требуют дополнительного кислорода, неинвазивной или инвазивной искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЕКМО).

Препарат "Тоцилизумаб": что о нем известно

Разрешение на экстренное использование этого препарата 24 июня выдало Управление продовольствия и медикаментов (FDA), США.

18 августа Всемирная организация по здравоохранению рекомендовала "Тоцилизумаб" для лечения тяжелых случаев коронавирусной инфекции. Соответствующее решение приняли на основе 27 клинических исследований, в которых приняло участие 10 тыс. пациентов. Производит лекарства швейцарская фармацевтическая компания.

Исследования свидетельствуют, что лечение "Тоцилизумабом" пациентов, госпитализированных с коронавирусной болезнью, снижает летальность и уменьшает время пребывания пациентов в больницах.

Соглашение на закупку "Тоцилизумаб" заключили 27 июля 2021 года. Сумма закупки составила 25,8 млн грн. Таким образом, стоимость одного флакона составляет 9269,75 грн.

Как сообщал УНИАН, в Украине за сутки число новых больных коронавирусом выросло более чем вдвое, умерли 143 человека. В частности, за сутки выявлено 6552 новых случая COVID-19. В частности, заболели 574 ребенка и 165 медработников.

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Автор: Леся Лещенко