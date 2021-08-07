С начала пандемии в Украине подтвердили 2 258 532 случая COVID-19.

По состоянию на утро 7 августа в Украине еще 1054 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает Минздрав в Telegram.

Из них – 72 ребенка и 13 медработников.

За минувшие сутки с осложнениями в больницы попали 534 больных. Еще 20 умерли, в то же время 1393 выздоровели.

Читайте такжеВслед за Львовом пункт вакцинации против COVID-19 открыли в международном аэропорту "Киев"С начала пандемии в Украине подтвердили 2 258 532 случаи COVID-19. Из них 2 190 686 граждан выздоровели, а 53 085 – умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (176), Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75) и Херсонской (68) областях.

Вчера в Минздраве заявляли о 1081 подтвержденном случае инфицирования коронавирусом.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине установлен новый рекорд прививок против COVID-19 за сутки: вчера вакцинировано 170 тыс. 602 человека. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, одну дозу получили 101 тыс. 550 человек, полностью иммунизированы - 69 тыс. 052.

В течение суток работали 911 мобильных бригад, 2 тыс. 705 пунктов прививки, 316 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 4 млн 055 тыс. 092 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 млн 353 тыс. 218. Всего проведено 6 млн 408 тыс. 308 прививок.

Коронавирус в Украине: будет ли локдаун

Специалисты не исключают, что рост количества инфицированных и госпитализированных может быть связан с распространением в стране самого заразного штамма COVID-19 "Дельта". По данным Минздрава, больше всего таких больных сейчас на Волыни, Одесской, Тернопольской, Буковине и в Киеве.

Однако заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин не видит в статистике угрожающей динамики. По его словам, о введении локдауна в Украине речь пока не идет. Хотя некоторые города начали готовиться к усилению ограничений, в частности Киев.

На сегодня в Украине пять областей не соответствуют показателям "зеленой" зоны карантина в период сдерживания и противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют индикаторы определения уровней эпидемической опасности, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

По уровню эпидемической опасности все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне. Однако в пяти областях отдельные индикаторы не соответствуют необходимым нормам.

В частности, в Донецкой области динамика уровня госпитализаций превышает 50% (по состоянию на 6 августа - 53,5%), в Ивано-Франковской (по состоянию на 6 августа - 52,8%), в Ривненской (по состоянию на 6 августа - 106,3%), в Тернопольской (по состоянию на 6 августа - 160,0%), в Черкасской (по состоянию на 6 августа - 70,0%).

При этом, в Киеве при установленной норме уровня заболеваемости менее 75 на 100 тыс. населения этот показатель составляет 76.

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Авторы: Яна Ставская, Виталий Саенко, Светлана Закелова