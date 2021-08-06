Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Киеве - 164 новых инфицированных.

В Украине вчера зафиксировали 1081 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, в частности заболели 74 ребенка и 32 медработника.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Facebook.

Согласно сообщению, за минувшие сутки госпитализированы 516 человек; летальных исходов – 16; выздоровело – 478 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (164), Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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За все время пандемии в Украине заболели COVID-19 2 млн 257 тыс. 478 человек, поправились – 2 млн 189 тыс. 293, умерли – 53 тыс. 065.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 42 597 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 19 929, методом ИФА — 7 546. Также сделали 15 122 экспресс-тесты на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 11,4 миллиона ПЦР-тестирований.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Новый рекорд прививок за сутки в Украине: 167 383 человека вакцинированы против COVID-19 05 августа 2021 года. Одну дозу получили 98 447 человек, полностью иммунизированные - 68 936 человек.

В течение суток работали 894 мобильные бригады, 2 709 пунктов прививки и 301 центр вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 3 953 542 человека, из них получили одну дозу – 3 953 540 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 284 166 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 6 237 706 прививок.

Коронавирус в Украине

Авторы: Виктория Гордиенко, Лидия Селезнева