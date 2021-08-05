Замминистра здравоохранения назвал 5 регионов, где фиксируют больше всего мутировавшего коронавируса.

Ситуация с распространением в Украине штамма коронавируса COVID-19" Дельта" пока не вызывает паники в Министерстве здравоохранения.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил на "Украинском радио".

Кузин отметил, что эта мутация постепенно распространяется по стране.

"Если несколько недель назад мы говорили о том, что у нас 12-17 случаев, то сейчас уже есть официально подтвержденные 143 случая. Это на уровне страны", - отметил главный санврач Украины.

Преимущественно новая мутация распространяется на Волыни, в Одесской, Тернопольской областях, Буковине и в Киеве.

Читайте такжеЛяшко назвал мутации коронавируса, которые вызывают настороженностьКузин подтвердил, что "Дельта"-штамм быстрее распространяется и чаще приводит к госпитализации пациентов. Но вакцинация защищает от этой разновидности вируса.

По его словам, есть единичные сообщения о снижении эффективности вакцины, но это снижение несущественное.

Главный санврач указывает на опыт других стран, где вакцинированные люди не попадали в больницы, благодаря чему удалось избежать экстранагрузки на систему здравоохранения.

Как уже сообщал УНИАН, главный инфекционист Львовской области Сергей Федоренко предупредил, что "мишенью" штамма "Дельта" в Украине могут стать несовершеннолетние.

Автор: Станислав Кожемякин