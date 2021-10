Третью фазу клинических испытаний вакцины AstraZeneca провели в США, Чили и Перу.

Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca прошла третью фазу клинических исследований, ее эффективность от симптоматического течения болезни составляет 74%.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в Facebook.

"Появились результаты последней стадии клинических испытаний вакцины AstraZeneca против коронавирусной болезни. На днях результаты 3-й фазы клинических испытаний вакцины AstraZeneca против COVID-19 были опубликованы в "The New England Journal of Medicine" (авторитетное американское научное издание "Медицинский журнал Новой Англии"). Они свидетельствуют о том, что вакцина безопасна и защищает от симптоматического течения болезни в целом на 74%", - написал Кузин.

Читайте такжеAstraZeneca vs Pfizer: ученые проверили связь между COVID-вакцинами и тромбозом

В то же время, по его словам, эффективность вакцины для людей в возрасте от 65 лет является еще выше – 83,5%. Эффективность в предотвращении госпитализации составляет 94,2%, а реанимации - почти 100%.

"Третью фазу клинических испытаний провели в США, Чили и Перу. Участие в ней приняли 32 451 человек. Из них две трети получили две дозы вакцины с интервалом в 28 дней, а треть получила плацебо", - добавил заместитель министра.

Кроме того, по словам Кузина, особое внимание следует обратить на такие выводы этих исследований: "Хотя уровень нейтрализующих антител к SARS-CoV-2, который бы коррелировал с защитой от вируса, пока неизвестный, роль антител как существенного фактора в защитном иммунитете широко признается".

"Это означает, что хотя антитела и являются одним из важных звеньев защиты от вируса, пока неизвестно, какой именно уровень антител может обеспечить эту защиту. Последнее в очередной раз подчеркивает, что делать тесты на антитела после болезни или прививки не стоит", - резюмировал он.

На начало октября Украина имеет более 2,6 млн доз вакцины AstraZeneca. Прививаться ею можно в пунктах и центрах вакцинации.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Леся Лещенко