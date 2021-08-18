Одесская область может не справиться со вспышкой коронавируса среди детей, предупредили в Национальной Медицинской палате.

В Одессе на территории госпредприятия Украинский детский центр "Молодая гвардия" у 30 детей и трех воспитателей, заболевших коронавирусом COVID-19, диагностирован штамм "Дельта".

С COVID-19 уже госпитализированы пять детей, рассказал глава Национальной Медицинской палаты Украины Сергей Кравченко ТСН.ua.

По его словам, Одесчина может не справиться с вспышкой коронавируса, поскольку на всю область подготовили только 150 коек для заболевших детей.

"…У более чем 30 человек (в "Молодой гвардии" – Ред.) подтвержден штамм "Дельта", контактных лиц – более 500, а общее количество детей в лагере более тысячи", – поделился собеседник.

Ранее стало известно, что в детском центре "Молодая гвардия" на территории одного из лагерей 12 августа были зарегистрированы первые случаи заболеваемости COVID-19. Позже выяснилось, что заболели дети из лагеря "Звездный".

По состоянию на 17 августа было 47 заболевших – 44 ребенка и три педагога-воспитателя. Заболевшие находились в лагере и были изолированы. Потом журналисты узнали, что госпитализированы четверо детей.

После вспышки коронавируса начато производство по ч. 1 ст. 325 ("Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений") Уголовного кодекса.

Детский центр "Молодая гвардия" находится в Одессе на берегу Черного моря. Адрес центра – ул. Николаевская дорога, 172. В состав центра входят лагеря под названием "Звездный", "Солнечный" и "Прибрежный". В комнатах лагерей размещали от восьми до 10 человек.

Что нужно знать о штамме коронавируса "Дельта" – справка УНИАН

Штамм "Дельта" впервые нашли в Индии весной 2021 года, его называют самым заразным. "Дельту" уже нашли в более 130 государствах мира, и он стал доминирующим на планете.

В Украине обнаружены сотни случаев инфицирования "Дельтой", уже есть жертвы.

Автор: Екатерина Присяжнюк