Коронавирус в лагере в Одессе уже диагностирован у 47 человек.

На территории госпредприятия Украинский детский центр "Молодая гвардия" (находится в Одессе), в состав которого входят несколько лагерей, количество больных коронавирусом COVID-19 возросло до 47 человек.

В Одесском областном лабораторном центре Минздрава сообщили, что заболели 44 ребенка и три педагога-воспитателя, говорится в сюжете ТСН.

По словам матери одного больного ребенка – Виктории Есипенко, детям делали ПЦР-тест на коронавирус без ведома родителей, "никого не предупредили".

"Когда нас принимали (в один из лагерей – Ред.), вообще ни слова не было о масках, много родителей, все с поездов, автобусов. Проходной двор был…", – пожаловалась женщина.

Родители также сказали, не сразу узнали о вспышке заболеваемости.

Первые случаи заболеваемости в детском центре зарегистрировали еще 12 августа. Тогда стало известно, что заболели три девочки. Позже приехала лаборатория, было проведено более полтысячи тестов.

Читайте такжеОтравление 9 детей под Одессой: полиция открыла делоПервый заместитель гендиректора детского центра Василий Бездень сообщил, что заболели дети из лагеря "Звездный". По его словам, состояние детей удовлетворительное.

"…все дети под присмотром врачей. "Звездный" не общается с другими лагерями, дети ходят по своей территории, у нас отдельно есть для каждого лагеря места, они на воздухе", – добавил управленец.

Дети в лагере находятся на самоизоляции. Детям нужно пробыть на изоляции еще не менее 10 суток, а потом пройти повторный тест на COVID-19.

В лагере отметили, что родителям разрешат забрать заболевших детей домой, но только если перевозить их будут личным транспортом.

Ранее сообщалось, что в детском центре "Молодая гвардия" коронавирус диагностировали у более 40 детей в возрасте 12-14 лет и троих вожатых. Инфицированных изолировали. У пяти несовершеннолетних была температура.

Начато производство по ч. 1 ст. 325 ("Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений") Уголовного кодекса.

Детский центр "Молодая гвардия" находится в Одессе по адресу ул. Николаевская дорога, 172. Центр расположен на берегу Черного моря. В состав центра входят три лагеря "Звездный", "Солнечный" и "Прибрежный". В комнатах лагерей живут от восьми до 10 человек.

Автор: Екатерина Присяжнюк