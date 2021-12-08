Эта самая жительница города в ноябре получила свой первый паспорт для выезда за границу.

В Одессе первую прививку от COVID-19 получила 104-летняя женщина.

Об этом журналистам сообщили в департаменте здравоохранения Одесского городского совета.

"Сегодня первую прививку от COVID-19 получила 104-летняя коренная одесситка София Людвиговна Цуркан. На сегодня это жительница города самого почтенного возраста, которая прошла вакцинацию", - отметили в департаменте.

Как сообщал УНИАН, в ноябре в Одессе 104-летняя София Цуркан получила свой первый загранпаспорт. Женщина является коренной одесситкой, всю свою жизнь жила и работала в Одессе, а теперь хочет пройти лечение за границей, потому что имеет проблемы со здоровьем. Заявительницу приняли на оформление загранпаспорта по льготам как лицо, которому более 80 лет.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Лариса Козовая