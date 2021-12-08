Среди вакцинированных - медработники, госслужащие, педагоги, предприниматели и другие люди с поддельными сертификатами.

С 17 ноября по 8 декабря в анонимном кабинете прививок в Ужгороде от COVID-19 вакцинировались почти 1,5 тысячи человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Ужгородском пресс-клубе рассказал один из инициаторов идеи, врач-инфекционист Виктор Петров.

По его словам, со дня начала работы кабинета анонимной вакцинации в Ужгороде против коронавирусной болезни в целом было привито 1420 человек, среди них:

202 медицинских работника,

107 государственных служащих,

370 педагогов,

20 предпринимателей,

134 человека, которые по религиозным мотивам тоже не спешили вакцинироваться,

другие категории граждан.

По информации врача, более 800 человек выбрали Pfizer, 130 отдали предпочтение Moderna, 486 - CoronaVac, наименьший спрос на AstraZeneca - лишь 4.

Петров говорит, что если в первые дни работы анонимного кабинета вакцинации к нему обращались 18-20 человек в день, то уже 23 ноября - 113 человек. В последние дни приходят более 100 человек ежедневно.

Все обратившиеся имели фальсифицированные сертификаты о вакцинации в разной форме - бумажные, разного цвета, с QR-кодами или без них, с подписями известных в области врачей, среди которых Виктор Петров встретил и свою. Было и 8 фальсифицированных сертификатов европейского образца - венгерские пластиковые карты.

При этом, по словам инфекциониста, поскольку государство требует от врача заполнить информированное согласие на прививку, людям предлагали озвучить определенные данные для идентификации в системе eHealth и убедиться, что они точно не получали вакцину, а их сертификаты фальсифицированы. Практически все, за исключением 9 человек, таким образом были идентифицированы, и люди законно получили вакцину.

"Все эти лица попали в общую статистику с отображением данных в eHealth и "Дие", - добавил врач.

Он отметил, что граждане, которые приезжали вакцинироваться, надевали банданы, кепки, черные очки. Они приходили ночью и были напуганы, не будет ли их обращение иметь последствия.

"Мы говорили им, что мы не вызываем полицию. Мы гарантировали им, что не будем задавать лишних вопросов, кроме одного: какую вакцину вы хотите получить? В этом кабинете у граждан было главное - ощущение безопасности", - сказал Петров.

Как уточнил присутствующий на мероприятии профессор, завкафедрой социальной работы Ужгородского национального университета Федор Шандор, за время работы анонимного кабинета вакцинации его посетили не только жители Ужгорода, но и Тячевского, Раховского, Межгорского районов Закарпатья, а также других областей - Ивано-Франковской, Львовской и даже Одессы.

Петров также добавил, что анонимный кабинет будет работать в Ужгороде и в дальнейшем. В то же время он отметил, что вместе с Шандором, который также является депутатом Закарпатского областного совета, обратился к руководству области, депутатскому корпусу с просьбой взаимопонимания и поддержки, ведь "делается важное дело, направленное на защиту здоровья общества".

Как сообщал УНИАН, в Ужгороде 17 ноября впервые в Украине ввели анонимную вакцинацию для тех, кто получил фальшивый COVID-сертификат, однако желает привиться от коронавируса. Анонимный кабинет вакцинации работает на улице Схидной, 4/1 (медицинский центр Prevention Hospital).

Читайте такжеВ Украине четвертый день менее 10 тысяч новых COVID-инфицированных, но уровень госпитализации - высокийПри этом министр здравоохранения Виктор Ляшко негативно отреагировал на открытие анонимного кабинета. "На Закарпатье открылся какой-то анонимный кабинет - это фейк", - сказал он. По его словам, ковид-амнистия в Украине происходит по другим механизмам. В частности, лицо, которое приобрело фальсифицированный документ, должно обратиться к семейному врачу, а тот сообщить об этом в полицию. Далее в судебном порядке владельца купленного сертификата амнистируют через суд.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Наталия Петервари