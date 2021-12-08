С 17 ноября по 8 декабря в анонимном кабинете прививок в Ужгороде от COVID-19 вакцинировались почти 1,5 тысячи человек.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Ужгородском пресс-клубе рассказал один из инициаторов идеи, врач-инфекционист Виктор Петров.
По его словам, со дня начала работы кабинета анонимной вакцинации в Ужгороде против коронавирусной болезни в целом было привито 1420 человек, среди них:
- 202 медицинских работника,
- 107 государственных служащих,
- 370 педагогов,
- 20 предпринимателей,
- 134 человека, которые по религиозным мотивам тоже не спешили вакцинироваться,
- другие категории граждан.
По информации врача, более 800 человек выбрали Pfizer, 130 отдали предпочтение Moderna, 486 - CoronaVac, наименьший спрос на AstraZeneca - лишь 4.
Петров говорит, что если в первые дни работы анонимного кабинета вакцинации к нему обращались 18-20 человек в день, то уже 23 ноября - 113 человек. В последние дни приходят более 100 человек ежедневно.
Все обратившиеся имели фальсифицированные сертификаты о вакцинации в разной форме - бумажные, разного цвета, с QR-кодами или без них, с подписями известных в области врачей, среди которых Виктор Петров встретил и свою. Было и 8 фальсифицированных сертификатов европейского образца - венгерские пластиковые карты.
При этом, по словам инфекциониста, поскольку государство требует от врача заполнить информированное согласие на прививку, людям предлагали озвучить определенные данные для идентификации в системе eHealth и убедиться, что они точно не получали вакцину, а их сертификаты фальсифицированы. Практически все, за исключением 9 человек, таким образом были идентифицированы, и люди законно получили вакцину.
"Все эти лица попали в общую статистику с отображением данных в eHealth и "Дие", - добавил врач.
Он отметил, что граждане, которые приезжали вакцинироваться, надевали банданы, кепки, черные очки. Они приходили ночью и были напуганы, не будет ли их обращение иметь последствия.
"Мы говорили им, что мы не вызываем полицию. Мы гарантировали им, что не будем задавать лишних вопросов, кроме одного: какую вакцину вы хотите получить? В этом кабинете у граждан было главное - ощущение безопасности", - сказал Петров.
Как уточнил присутствующий на мероприятии профессор, завкафедрой социальной работы Ужгородского национального университета Федор Шандор, за время работы анонимного кабинета вакцинации его посетили не только жители Ужгорода, но и Тячевского, Раховского, Межгорского районов Закарпатья, а также других областей - Ивано-Франковской, Львовской и даже Одессы.
Петров также добавил, что анонимный кабинет будет работать в Ужгороде и в дальнейшем. В то же время он отметил, что вместе с Шандором, который также является депутатом Закарпатского областного совета, обратился к руководству области, депутатскому корпусу с просьбой взаимопонимания и поддержки, ведь "делается важное дело, направленное на защиту здоровья общества".
Как сообщал УНИАН, в Ужгороде 17 ноября впервые в Украине ввели анонимную вакцинацию для тех, кто получил фальшивый COVID-сертификат, однако желает привиться от коронавируса. Анонимный кабинет вакцинации работает на улице Схидной, 4/1 (медицинский центр Prevention Hospital).
Читайте такжеВ Украине четвертый день менее 10 тысяч новых COVID-инфицированных, но уровень госпитализации - высокийПри этом министр здравоохранения Виктор Ляшко негативно отреагировал на открытие анонимного кабинета. "На Закарпатье открылся какой-то анонимный кабинет - это фейк", - сказал он. По его словам, ковид-амнистия в Украине происходит по другим механизмам. В частности, лицо, которое приобрело фальсифицированный документ, должно обратиться к семейному врачу, а тот сообщить об этом в полицию. Далее в судебном порядке владельца купленного сертификата амнистируют через суд.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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