Медик Светлана Федорова назвала ситуацию "политическим заказом". За нее вступилась известная инфекционистка Ольга Голубовская.

В Николаеве уволили с должности главного врача Николаевской инфекционной больницы Светлану Федорову, которая ранее заявляла о недостатке медицинского кислорода для пациентов, чем вызвала общественный резонанс. За ее увольнение на заседании областного совета проголосовали 42 депутата.

В то же время против выступило 6 депутатов, а 4 воздержались. Сама Федорова выступила с трибуны и назвала ситуацию "политическим заказом", пишет издание НикВести.

С трибуны облсовета главврач рассказала, что выводы комиссии, которые якобы и послужили официальной причиной для ее увольнения, не содержат ни одной цифры. По ее словам, в выводах "только общие фразы".

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"Сейчас происходит политический заказ. Относительно выводов комиссии Минздрава. Это не была официальная комиссия - никакого заключения с цифрами, бумагами, никакой истории болезни не было осмотрено. Они два часа побегали по больнице, ни одной цифры, общие фразы только", – сказала Федорова.

Она добавила, что пригласила в медучреждение международную организацию, которая в течение трех дней проводила ее полный аудит.

"Как оказалось, наш стационар отвечает не только лицензионным требованиям, но и международным. Требованиям отвечают абсолютно все отделения стационара. Работа также организована по международным требованиям. Кроме того, комиссия пришла к выводу, что это нонсенс, что больница за два года смогла достичь таких показателей", – заявила она.

В то же время, как пишет издание, перед голосованием Федорову критиковали коллеги. Главврач БСМП Александр Демьянов заявил, что она конфликтует с меценатами, а именно с владельцем "Нибулона" Алексеем Вадатурским. Руководитель Центра экстренной медицинской помощи Андрей Самойлов заявил, что в областной "инфекционке" закрывают ворота перед "скорыми", а само медучреждение стало "частным".

На своей странице в Facebook Федорова обнародовала решение о своем увольнении.

"Ещё и сессия не окончена, а решение сессии о моем увольнении уже принесли на рабочее место. Причем Анна Замазеева, глава облсовета, очень волнуется, чтоб непременно мне трудовую книжку сегодня же отдали! Вот чистый интерес- было ли в истории облсовета, чтоб решения подписанные ещё до официального закрытия сессии были подписаны ? Так спешили, что забыли написать с какого числа уволить. И много чего забыли… Спасибо тем, кто советует суд. К сожалению, суд не поможет, т к по контракту по своему хотению по главы велению облсовет имеет право поступить именно так. Списки голосов "за" мое увольнение, особенно ЕС, тех кого лечила и тд не могу подобрать слово…пусть будет "огорчилась". Они могли просто не голосовать или воздержаться, ведь и без них было всё решено…. Но показательное "за" выше морали. И выше моего понимания. И выше человеческого. С этим трудно жить. Не им. Мне.", - написала медик.

В защиту Федоровой высказалась известная инфекционистка Ольга Голубовская.

"Если кто-то мне может объяснить, за что уволили Светлану Федорову, буду очень благодарна. Я, по своей наивности, думала, что увольняют за профнепригодность, безответственность, злоупотребление служебным положением и т.д. Но нет. Но Светлана Фёдорова была, есть и будет одним из лучших главных врачей Украины. Уже навсегда, народные избранники. Точно так же, как вы останетесь в памяти людей теми, кто расправляется по беспределу со всем лучшим, что ещё есть у нас в стране. Несмотря на ваши усилия. Хотя вам все равно, это понятно. Ибо так нагло наплевать на коллектив лучшей больницы, выгребшей в самое тяжёлое время на своих плечах все трудности сложившейся ситуации, говорит о многом. Прежде всего о том, что на людей в целом вам тоже наплевать - ненужный, мешающий беззаботной жизни мусор. Говорила сегодня с персоналом - все в шоке. За три года больницу не узнать, начиная с ремонтов и заканчивая обеспечением препаратами и техникой. Светлана жила своей работой. Чистый, честный, открытый человек, с 14 лет в клинике, от санитарки до главного врача, профессионал, платившая максимальную зарплату своим врачам, некоторым - даже больше, чем себе. Странная, правда? Да ещё сильная, со своим мнением, как многие специалисты. И ее мнение разделяют все главные врачи инфекционных стационаров в Украине. Но решать проблемы - не ваш конёк, это сложно. Затыкать рты, увольнять - это проще, заодно остальным неповадно будет. Что-то совсем уже нездоровое с вами всеми происходит. А за т.н. коллег, в этом участвующих, мне вообще стыдно. И за тех, кто из "комиссии минздрава" без единого инфекциониста, и местных. Хотя чему удивляться, во все времена были предатели, иуды, изменники и полицаи. И да воздастся вам по делам вашим, не сомневайтесь. Каждому", - эмоционально написала Голубовская на своей странице в Facebook.

Напомним, что в ноябре Федорова публично заявила о критической ситуации с медицинским кислородом для пациентов в больнице. После этого заявления медучреждение стало известно на всю страну.

"Пока власть рассказывает, что с кислородом все замечательно, кислорода нет! Не можем заправить со вчерашнего дня 400 кг жидкого кислорода. К вечеру это будет 600, к завтрашнему утру – 800 кг, которых негде достать за любые деньги. Баллоны на такой поток больных не спасают ... Ау, ОГА и облсовет! Проснитесь!" - заявила тогда Федорова.

В больнице начались проверки от Министерства здравоохранения.

Вчера стало известно, что с 1 января 2022 года Николаевскую инфекционную больницу закрывают.

"Больницу не подали как "ковидную", НСЗУ отказала в заключении договоров. Прошу всех родственников больных забирать своих пациентов куда скажет облздрав. Нам не сообщают куда переводить", - сообщила Федорова.

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