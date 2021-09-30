На призы для вакцинированных выделят 1,2 млн грн.

В Мукачево Закарпатской области среди вакцинированных против COVID-19 жителей разыграют автомобиль Renault Duster, велосипеды, электросамокаты и телевизоры.

Как сообщает пресс-служба горсовета Мукачево, с целью стимулирования жителей городской территориальной громады прививаться против COVID-19, на проведение акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" будет выделено 1,2 млн грн.

"Призовой фонд акции – автомобиль Renault Duster, 15 велосипедов, 15 электросамокатов, 15 телевизоров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участие в акции имеют право принять жители Мукачевской городской территориальной громады, которые прошли полный курс вакцинации.

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Вакцинация от коронавируса в Украине

Более 7 млн украинцев уже получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19. Об этом Министерство здравоохранения сообщает в Facebook.

Вчера 126 тыс. 003 человек получили прививки, из них одну дозу – 73 тыс. 816, полностью иммунизированы – 52 тыс. 187.

В течение суток работали 915 мобильных бригад, 3 тыс. 029 прививочных пунктов и 348 центров вакцинации.

С начала кампании по вакцинации против COVID-19 привито 7 млн 000 тыс. 533 человек, получившие две дозы вакцины и полностью иммунизированы - 5 млн 617 тыс. 457 человек.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее.

Автор: Светлана Макринская