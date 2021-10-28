Сейчас в Моршине 27 больных коронавирусом.

В городе Моршине на Львовщине, в котором почти 75% населения вакцинировали против COVID-19, в больницу с коронавирусом попал один человек.

Об этом сообщил мэр города Руслан Ильницкий, пишет "Суспильне".

Он рассказал, что сейчас в городе 27 больных, 26 из них лечатся дома, а госпитализированная женщина не была вакцинирована.

"На сегодня 27 больных и из них одна женщина пожилая госпитализирована. Среди того количества больных 10 человек вакцинированы. Пожилая женщина была не привита. Люди, которые не привиты, тяжелее переносят болезнь, поэтому желательно, чтобы люди прививались", - сказала врач городской больницы Оксана Барыш.

Она также добавила, что люди приходят на прививки ежедневно: там одной дозой привиты 75% жителей, а двумя - 74%.

Сообщается, что в соседнем от Моршина Стебнике привились от коронавируса только 3% людей. Там в рассчитанной на 150 людей больнице для больных коронавирусом, уже 158 человек госпитализированы.

"В реанимации у нас сегодня находится 18 пациентов, в крайне тяжелом состоянии, двое из них на аппаратах искусственной вентиляции легких", – рассказала директор местной больницы Наталья Стецик.

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Как сообщал УНИАН, до недавнего времени на Львовщине в курортном городке Моршин, который весной принял участие в эксперименте Министерства здравоохранения по массовой вакцинации, не было ни одного госпитализированного пациента с коронавирусом.

Дело в том, что там 16 апреля запустили пилотный проект Министерства здравоохранения Украины по массовой вакцинации горожан от COVID-19 для выработки коллективного иммунитета.

В августе Минздрав сообщил, что в Моршине с июня не было новых случаев COVID - там на тот момент вакцинировали 66% взрослого населения.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Олег Давыгора