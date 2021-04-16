В Моршине проживает 4239 человек. Сейчас для жителей города выделено 2400 доз китайской вакцины CoronaVac.

Во Львовской области в курортном городке Моршин планируют провести массовую вакцинацию населения от COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации эксперимент, который будет проводиться в рамках пилотного проекта Министерства здравоохранения, стартует сегодня, 16 апреля.

Отмечается, что в Моршине проживает 4239 людей.

Читайте такжеВ Украину поступила первая партия вакцины Pfizer (фото)Как проинформировали в ОГА, вакцинация большинства населения города позволит создать максимально безопасные условия для людей, которые прибывают в Моршин для оздоровления.

"Моршин является крупнейшим курортным городом в нашей области, который имеет возможности для организации отдыха и реабилитации большого количества людей. По инициативе городского головы Руслана Ильницкого, Моршинский городской совет обратился к правительству с предложением запустить пилотный проект по проведению внеплановой коллективной вакцинации от коронавируса жителей и работников санаторно-курортных учреждений. Работники Моршинского городского совета и КНП «Моршинская городская больница» проанализировали демографические показатели, состояние заболеваемости COVID-19 и объемы уже проведенной вакцинации и определили, что массовое вакцинирование позволит создать 70% иммунной прослойки», - рассказал директор Департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис.

По словам заместителя директора Львовского областного лабораторного центра по эпидемиологическим вопросам Олега Когута, из первой партии вакцины CoronaVac, которая поступила для Львовской области, 2400 доз выделено для жителей Моршина.

Запись на вакцинацию всех желающих проводится через семейных врачей и на сайтах и Facebook-страницах Моршинского городского совета и КНП «Моршинская городская больница». Уже согласились сделать прививки работники завода минеральных вод, больниц, санаториев, гостиниц, коммунальных предприятий, детсада «Солнышко», лицея, школы искусств.

Вакцинировать будут две бригады медиков городской больницы и выездная мобильная бригада Стрыйской центральной районной больницы.

В Департаменте здравоохранения Львовской ОГА отмечают, что реализация этого пилотного проекта позволит изучить и проанализировать эффективность вакцинации населения от имуноуправляемых инфекций в отдельно взятом населенном пункте, а для жителей Моршина - вне очереди сделать прививку от опасной болезни.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Мирослава Бзикадзе