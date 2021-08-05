Последний случай заболевания был зафиксирован 20 июня.

В Моршине Львовской области в рамках пилотного проекта по крайней мере одной дозой было привито 72,4% жителей, полностью завершили вакцинацию двумя дозами - 66%.

Об этом говорится в заметке на Facebook-странице МОЗ Украины.

"В городе Моршине Львовской области продолжается пилотный проект по вакцинации против COVID-19 большинства взрослого населения. По крайней мере одной дозой было привито 72,4% жителей, полностью завершили вакцинацию двумя дозами - 66%", - говорится в сообщении.

В Минздраве указывают, что сейчас в Моршине нет зарегистрированных новых больных COVID-19. Последний случай заболевания был зафиксирован 20 июня.

Читайте такжеВ Украину доставлено более 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca-ЮНИСЕФ"90% от всех вакцинированных прививали вакциной Sinovac (CoronaVac). Также прививку осуществляли вакцинами AstraZeneca и Pfizer-BioNTech (Comirnaty)", - отметили в ведомстве.

Вакцинация в Украине

Как сообщал УНИАН, вчера в Украине прививали от коронавируса 159 тыс. 121 человека.

От начала вакцинальной кампании привито 3 млн 855 тыс. 095 украинцев, из них полностью иммунизированы 2 млн 215 тыс. 230.

Автор: Константин Гончаров