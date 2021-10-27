Исследование будут проводится в четырех медучреждениях Киева и в одном в Виннице.

В Украине проведут клинические испытания двух новых вакцин против COVID-19.

Об этом говорится в соответствующем приказе министра здравоохранения Виктора Ляшко, опубликованном на сайте министерства.

Согласно приказу, в Украине проведут многоэтапное, модифицированное двойное слепое исследование двух адъювантных рекомбинантных белковых вакцин (моновалентной и бивалентной) против COVID-19.

Исследования будут проводить среди взрослых людей в возрасте 18 лет и старше.

Соответствующую заявку подало ООО "Санофи-Авентис Украина".

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Эти исследования проведут в четырех медучреждениях Киева ("Центр семейной медицины плюс", "Эдельвейс Медикс", "Медбуд-Клиник" и медицинской клинике "Благомед"), а также в медицинском центре "Салютем" в Виннице.

Контроль за выполнением испытаний возложен на первого заместителя министра Александра Комариду.

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Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Тамара Отовская