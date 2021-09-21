Препараты Бамланивимаб и Этесевимаб прибыли в Украину из США еще 4 сентября.

Доставлены в Украину инновационные лекарства против коронавируса - 20 тысяч флаконов Бамланивимаба (Bamlanivimab) и 40 тысяч флаконов Этесевимаба (Etesevimab) уже развезены в регионы.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения по европейской интеграции Александр Комарида, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"В июне рабочая группа приняла решение о готовности включить в протокол лечения препараты Бамланивимаб и Этесевимаб в случае их наличия в Украине. Сегодня лекарства уже в регионах – соответственно обновленный протокол будет регулировать их применение. Мы благодарны американским партнерам и логистам из благотворительного фонда за передачу и развозку препаратов", - заявил Комарида.

Он напомнил, что лекарства были доставлены в Украину 4 сентября при содействии Посольства Украины в США как гуманитарный груз, предоставленный американской благотворительной организации Direct Relief.

Читайте такжеКаждый пятый взрослый в Украине уже вакцинирован от COVID-19 по крайней мере одной дозой - KSEТакже Приказом Минздрава от 20 сентября № 1979 обновлен протокол "Оказание медицинской помощи для лечения коронавірусної болезни (COVID-19)", которым предусмотрена возможность использования лекарственных средств Bamlanivimab и Etesevimab. Теперь врачи, оказывающие помощь больным с COVID-19, будут иметь четкую инструкцию относительно того, в каких именно случаях заболевания и как правильно применять эти лекарственные средства.

В Минздраве пояснили, что механизм их действия заключается в блокировании прикрепления вируса к мембране клетки, что делает невозможным попадание SARS-CoV-2 в клетки человека, что нейтрализует действие вируса и способствует предупреждению развития и лечению COVID-19. Действуют эти лекарства непосредственно на вирус – препараты связываются со спайковими белками вируса, предотвращая проникновение в клетку и дальнейшему размножению, ускоряют выздоровление больных с коронавирусной болезнью и предотвращают возникновение осложнений и попадание в больницу.

Справка УНИАН. Direct Relief (Калифорния, США) – общественная некоммерческая, неконфессиональная и неполитическая организация, деятельность которой направлена на оказание медицинских товаров и услуг для улучшения медицинской помощи, качества жизни и восстановления человеческого достоинства в Соединенных Штатах и за их пределами.

Как сообщал УНИАН, США передали Украине препараты для лечения COVID-19 на общую сумму 20 миллионов долларов.

Автор: Леся Лещенко