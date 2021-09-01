Гуманитарная помощь эквивалентной стоимостью почти $20 млн поступит в ближайшее время и будет развезена в регионы силами благотворительных фондов.

В рамках сотрудничества с правительством США Украина получит инновационные лекарственные средства против коронавируса.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, гуманитарная помощь эквивалентной стоимостью почти $20 млн поступит в ближайшее время и будет развезена в регионы силами благотворительных фондов.

Отмечается, что соответствующие договоренности финализировали в рамках визита президента Владимира Зеленского в США.

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"Правительство США совместно с компанией-производителем в качестве гуманитарной помощи предоставит нам инновационные лекарства против COVID-19. Они уже зарегистрированы FDA и рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести течения, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму", - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Украину направят 20 тыс. флаконов Бамланивимаба (Bamlanivimab) и 40 тыс. флаконов Этесевимаба (Etesevimab). Препараты уже сформированы в груз и транспортируются в аэропорт для отправки в Украину.

"Они действуют непосредственно на вирус – препараты связываются со спайковыми белками вируса, препятствуя его проникновению в клетку и дальнейшему размножению, ускоряют выздоровление больных с коронавирусной болезнью и предотвращают возникновение осложнений и попадание в больницу", - пояснил министр.

Ранее сообщалось, что Минздрав закупил 2784 флаконов препарата Тоцилизумаб и завершает закупку 14 346 упаковок Ремдесевира.

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Автор: Леся Лещенко