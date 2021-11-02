Около 5,8 млн пациентов, которые заключили декларации с врачами первичной медицинской помощи, прошли полный курс вакцинации от COVID-19, еще около 7,4 млн получили прививку лишь одной дозой.

Национальная служба здоровья Украины запустила информационную панель, где можно узнать количество вакцинированных от COVID-19, которые имеют декларации с врачами первичной медицинской помощи.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

Согласно данным на сайте, около 5,8 млн пациентов, которые заключили декларации с врачами первичной медицинской помощи, прошли полный курс вакцинации от COVID-19, еще около 7,4 млн получили прививку лишь одной дозой.

Читайте такжеНСЗУ опубликовала список врачей, к которым украинцы могут обратиться бесплатно и без направления

Также отмечается, что наибольший процент вакцинированных с декларациями наблюдается среди людей возрастной группы 40-64 года. Это 25,6% среди всех вакцинированных с декларациями. По географическому распределению - в лидерах Киев (29,21%), Полтавская (23,58%) и Киевская области (22,66%).

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Украине 273 тыс. 307 человек вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 207 тыс. 877, полностью иммунизированы - 65 тыс. 430.

С начала вакцинальной кампании привиты 10 млн 453 тыс. 652 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 млн 515 тыс. 248. Всего сделано 17 млн 968 тыс. 898 прививок.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Леся Лещенко