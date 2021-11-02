Госпитализировали 1 ноября 3 188 новых больных.

За прошедшие сутки, 1 ноября, в Украине зафиксировали 19 455 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 263, медработников – 339).

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 3 188 человек;

летальных исходов – 700;

выздоровело – 12 639.

"93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", – отметили в Минздраве.

Читайте такжеВ COVID-больницах Одессы критическая ситуация: до вечера может не хватить кислорода-МэриЗа все время пандемии в Украине заболело – 2 955 693 человек, выздоровело – 2 454 737, летальных случаев – 68 727.

Вакцинация против COVID-19 в Украине

За сутки в Украине 273 307 человек вакцинировались против COVID-19. Одну дозу получили 207 877 человек, полностью иммунизированы – 65 430 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 10 453 652 человека, из них получили одну дозу – 10 453 650 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 515 248 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 17 968 898 прививок.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Шварц