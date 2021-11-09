Сейчас 17 регионов находятся в "красной" зоне эпидемической опасности.

Міністерство охорони ініціювало скликання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду питання переведення Черкаської області в "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

Ляшко рассказал, что в Украине появились первые положительные признаки стабилизации количества "ковидных" пациентов.

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"Однако риск продолжения роста все еще высок. Поэтому важно продолжать наращивать темпы вакцинации, придерживаться карантина и масочного режима всеми, включая и вакцинированных. Сейчас 17 регионов находятся в "красном" уровне эпидемической опасности. Мы уже сделали представление в Кабинет Министров Украины о созыве комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям для рассмотрения вопроса перевода Черкасской - восемнадцатой области в красный уровень эпидемической опасности", - отметил он.

По словам Ляшко, в зоне риска – Винницкая и все еще Харьковская области.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки зафиксировано 18 тыс. 988 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также за минувшие сутки госпитализировано 2 тыс. 967 человек, зафиксировано 833 летальных случая.

За все время пандемии в Украине заболели на COVID-19 3 млн 107 тыс. 489 человек, выздоровели – 2 млн 537 тыс. 565, умерли – 73 тыс. 390.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко