Владельцы поддельных сертификатов смогут вакцинироваться.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, какой вариант введения так называемой "ковидной амнистии" предложил Министерству внутренних дел Украины и Министерству юстиции.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в эфире программы "Свобода слова на ICTV" Ляшко сообщил, что "ковидная амнистия" касается тех, кто купил и использует поддельный сертификат о вакцинации.

По его словам, предполагается, чтобы "они пришли к своему семейному врачу и сообщили, что у них поддельный сертификат, сообщили, где они его взяли".

Ляшко говорит, что таким людям сделают прививки, а семейный врач должен сообщить о контактах того, кто подделал документ, чтобы дальше это дело рассматривалось в суде.

Читайте такжеВ "Дие" появятся справки о противопоказаниях к вакцинации от COVID"Это тот вариант, который Минздрав предложил коллегам из МВД и Минюста для того, чтобы проработать варианты и выйти с единой позицией", - сообщил Ляшко.

Напомним, что Минздрав прорабатывает возможность введения так называемой "ковидной амнистии".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада вводит уголовную ответственность и штрафы до 170 тысяч гривен за подделку документов по вакцинации от COVID-19.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Надя Пришляк