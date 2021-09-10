Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявляет, что есть три сценария течения заболевания COVID-19 осенью.
Об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос председателя ВРУ Дмитрия Разумкова о том, что на сегодня на счетах Минздрава есть неиспользованные средства.
Ляшко подтвердил, что на счетах Минздрава остались средства, поскольку, по его словам, летом был спад заболеваемости.
Читайте такжеЛяшко прокомментировал введение локдауна в Украине в ноябре
"Есть понимание трех сценариев течения болезни: оптимистичный, умеренный и пессимистичный. И когда мы говорим о пессимистическом сценарии, то пиковая потребность в койках составит 70 тысяч 378 коек, из них 49 тысяч 265 будут нуждаться в подключении к кислороду", - сказал он.
Ляшко убеждает, что на сегодня есть количество коек, которое "полностью обеспечит эту потребность".
По словам министра, в случае пиковой заболеваемости COVID-19, нужны будут дополнительные средства.
Напомним, как сообщал УНИАН, в Украине стремительно ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом, стране пора готовиться к переходу в "желтую зону" карантинных ограничений.