По словам министра Ляшко, при пессимистическом сценарии нужно более 70 тысяч коек, из которых более половины с обеспечением кислородом.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявляет, что есть три сценария течения заболевания COVID-19 осенью.

Об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос председателя ВРУ Дмитрия Разумкова о том, что на сегодня на счетах Минздрава есть неиспользованные средства.

Ляшко подтвердил, что на счетах Минздрава остались средства, поскольку, по его словам, летом был спад заболеваемости.

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"Есть понимание трех сценариев течения болезни: оптимистичный, умеренный и пессимистичный. И когда мы говорим о пессимистическом сценарии, то пиковая потребность в койках составит 70 тысяч 378 коек, из них 49 тысяч 265 будут нуждаться в подключении к кислороду", - сказал он.

Ляшко убеждает, что на сегодня есть количество коек, которое "полностью обеспечит эту потребность".

По словам министра, в случае пиковой заболеваемости COVID-19, нужны будут дополнительные средства.

Напомним, как сообщал УНИАН, в Украине стремительно ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом, стране пора готовиться к переходу в "желтую зону" карантинных ограничений.

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Автор: Надя Пришляк