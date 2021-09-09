Введение ограничительных мер может сделать рост заболеваемости более плавным, считает врач Борис Донской.

В Украине стремительно ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом, стране пора готовиться к переходу в "желтую зону" карантинных ограничений.

Такое мнение в эфире канала "Украина 24" высказал иммунолог Борис Донской.

"К "желтой зоне" уже стоит готовиться. Вы сами видите цифры роста, динамика неприятная. Неудивительно, что через три дня будет 5 тыс. (больных COVID-19 в день - ред.), а еще через пять дней уже будет под 10 тыс. Поэтому готовиться. Если мы начнем сейчас вводить определенные ограничительные меры, то мы сможем сделать эту кривую, которая стремительно растет, более плавной", - отметил врач.

По его мнению, сейчас наиболее разумно было бы активизировать вакцинацию в группах риска.

"Это могло бы не сильно повлиять на кривую заболеваемости, но повлияло бы на кривую смертности. В целом темпы вакцинации сейчас лучше, чем при предыдущем министре. Но все равно недостаточно и немного нерационально в плане выбора групп. Пенсионеры сейчас должны быть привиты максимально, а они привиты минимально, то есть стратегия прививки была нерациональна", - заключил иммунолог.

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Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко анонсировал переход в "желтую" зону эпидопасности.

Он напомнил, что соответственно будут установлены дополнительные ограничения, предусмотренные для "желтого" уровня, и которые касаются прежде всего проведения массовых мероприятий.

Министр также подчеркнул, что сейчас ни в одном регионе страны нет оснований для перехода в "красный" уровень эпидопасности.

СМИ со ссылкой на источники в Кабмине пишут, что Украина может попасть в "желтую" зону карантина не со следующей недели, как планировалось ранее, а немного позже. В правительстве поясняют, что дополнительное время уйдет на разработку новых правил карантина в "желтой" и "красной" зонах. Данные правила еще предстоит утвердить правительству.

Тем временем, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что в Украине для вакцинированных против COVID-19 граждан будут введены два внутренних сертификата – "зеленый" и "желтый".

Накануне министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что большинство противоэпидемических ограничений в "желтых" и "красных" зонах не будут применяться к тем, кто прошел вакцинацию от COVID-19.

Автор: Дмитрий Захаров