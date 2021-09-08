Сейчас разрабатывают новые правила карантина для "цветных" зон с учетом привелегий для вакцинированных от коронавируса.

Украина может попасть в "желтую" зону карантина не со следующей недели, как планировалось ранее, а немного позже.

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источник в Кабмине. Там поясняют, что дополнительное время уйдет на разработку новых правил карантина в "желтой" и "красной" зонах. Данные правила еще предстоит утвердить правительству.

"Украина перейдет в "желтую" зону только через семь дней после утверждения постановления. До тех пор страна будет жить по правилам "зеленой" зоны", - сообщил источник издания.

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При этом пока не известно, какие именно ограничения не будут касаться вакцинированных. Список составляют ряд министерств и, по данным источника, "никаких сюрпризов не будет". Как отмечается, ранее эти смягчения уже озвучивались публично.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко анонсировал переход в "желтую" зону эпидопасности.

Он напомнил, что соответственно будут установлены дополнительные ограничения, предусмотренные для "желтого" уровня, и которые касаются прежде всего проведения массовых мероприятий.

Министр также подчеркнул, что сейчас ни в одном регионе страны нет оснований для перехода в "красный" уровень эпидопасности.

В столичном управлении Госпродпотребслужбы также говорят, что сейчас оснований ужесточать карантин в Киеве нет, но ситуация меняется ежедневно.

Заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по переводу Украины в "желтую" зону эпидемической опасности запланировано на четверг, 9 сентября.

Автор: Юрий Годован