Долгое время работники сферы обслуживания, кафе, ресторанов, гостиниц используют так называемые пластиковые прозрачные защитные маски. На самом деле ничего общего со средством индивидуальной защиты такие предметы не имеют.
Об этом в Facebook сообщает Минздрав.
"О пластиковых прозрачных "масках" не упоминается ни в одном документе, регулирующем противоэпидемические правила. Зато необходимо использовать защитные медицинские маски или респираторы, которые полностью закрывают нос и рот", - говорится в сообщении.
Читайте такжеНосит или не носит: в Минздраве объяснили, нужны ли защитные маски вакцинированнымВ Минздраве отметили, что фактически, люди, которые используют такие пластиковые "маски", не имеют ни одного эффективного средства индивидуальной защиты.
"Это связано с тем, что такие средства неплотно прилегают к лицу, а, соответственно, не защищают от инфицирования других и не защищают от заражения того, кто носит такие "маски", - добавили в министерстве.
В Минздраве призвали работников сферы обслуживания беспокоиться о себе и своих посетителях и использовать эффективные средства индивидуальной защиты.
Напомним, недавно во Франции обязали детей в возрасте 6 лет и старше носить медицинские защитные маски на открытом воздухе и в большинстве общественных мест.