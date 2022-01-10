​​​​​​​В Минздраве отметили, что фактически, люди, которые используют такие пластиковые "маски", не имеют ни одного эффективного средства индивидуальной защиты.

Долгое время работники сферы обслуживания, кафе, ресторанов, гостиниц используют так называемые пластиковые прозрачные защитные маски. На самом деле ничего общего со средством индивидуальной защиты такие предметы не имеют.

Об этом в Facebook сообщает Минздрав.

"О пластиковых прозрачных "масках" не упоминается ни в одном документе, регулирующем противоэпидемические правила. Зато необходимо использовать защитные медицинские маски или респираторы, которые полностью закрывают нос и рот", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНосит или не носит: в Минздраве объяснили, нужны ли защитные маски вакцинированнымВ Минздраве отметили, что фактически, люди, которые используют такие пластиковые "маски", не имеют ни одного эффективного средства индивидуальной защиты.

"Это связано с тем, что такие средства неплотно прилегают к лицу, а, соответственно, не защищают от инфицирования других и не защищают от заражения того, кто носит такие "маски", - добавили в министерстве.

В Минздраве призвали работников сферы обслуживания беспокоиться о себе и своих посетителях и использовать эффективные средства индивидуальной защиты.

Напомним, недавно во Франции обязали детей в возрасте 6 лет и старше носить медицинские защитные маски на открытом воздухе и в большинстве общественных мест.

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