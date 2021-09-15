Для уменьшения дискомфорта от длительного ношения маски на лице можно применять тальковую присыпку или же смесь масел и воска, утверждают эксперты.

Уже более года продолжается пандемия коронавируса в мире. И если простые граждане не всегда соблюдают противоэпидемические правила, то медицинские работники, работники супермаркетов, банков, аптек и тому подобное носят маски в течение всего рабочего дня, что может привести к натиранию кожи.

Британские исследователи из Imperial College London сравнили эффективность определенных средств, передает пресс-служба Минздрава Украины. Они помогают снизить негативный эффект от длительного ношения средств индивидуальной защиты:

Обычная тальковая присыпка снижает трение на 49% при нанесении и на 59% – через 4 часа.

Смесь кокосового масла, какао-масла пчелиного воска снижала трение на 31% при нанесении и на 53% через 4 часа.

Также эффективным оказалось использование индифферентных кремов со смесью вазелина и ланолина.

Но обычные увлажняющие кремы могут быть менее эффективными в таком случае, потому что они быстро адсорбируются в кожу и их защитный эффект не длится достаточно долго без повторного нанесения.

Напомним, как писал УНИАН, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что вакцинация не является поводом для отмены маскового режима для вакцинированных.

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Автор: Виктория Гордиенко