Уже более года продолжается пандемия коронавируса в мире. И если простые граждане не всегда соблюдают противоэпидемические правила, то медицинские работники, работники супермаркетов, банков, аптек и тому подобное носят маски в течение всего рабочего дня, что может привести к натиранию кожи.
Британские исследователи из Imperial College London сравнили эффективность определенных средств, передает пресс-служба Минздрава Украины. Они помогают снизить негативный эффект от длительного ношения средств индивидуальной защиты:
- Обычная тальковая присыпка снижает трение на 49% при нанесении и на 59% – через 4 часа.
- Смесь кокосового масла, какао-масла пчелиного воска снижала трение на 31% при нанесении и на 53% через 4 часа.
- Также эффективным оказалось использование индифферентных кремов со смесью вазелина и ланолина.
- Но обычные увлажняющие кремы могут быть менее эффективными в таком случае, потому что они быстро адсорбируются в кожу и их защитный эффект не длится достаточно долго без повторного нанесения.
Напомним, как писал УНИАН, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что вакцинация не является поводом для отмены маскового режима для вакцинированных.