В нашей стране серьезно ускорились темпы распространения COVID-19, сообщили ученые.

По прогнозу Национальной академии наук Украины, в 2021 году будет наблюдаться тенденция к росту заболеваемости коронавирусом COVID-19 по сравнению с прошлым годом.

Темпы распространения вируса в Украине существенно ускорились за последние две недели, а период удвоения количества новых выявлений уменьшился до двух недель, сообщили в НАН.

Отмечается, что основные эпидемические параметры (количество новых случаев, смертей и госпитализаций), которые еще две недели назад были похожи на прошлогодние, продемонстрировали опережающий рост.

В прогнозе сказано, что среднее количество новых выявлений в Украине увеличилось до 2 950 человек в день (за две недели – вдвое), среднее количество летальных случаев составляет 58 смертей в день в среднем за последнюю неделю (за две недели увеличение на 41%).

Согласно прогнозным вычислениям (в которых заложена текущая тенденция к увеличению количества новых обнаружений), среднее количество новых случаев будет равно 3 638 в течение недели 15 – 21 сентября 2021 года и 5 208 – в течение недели 22 – 28 сентября 2021 года.

Читайте такжеВ KSE рассказали о новой вспышке коронавируса в УкраинеПри этом отмечается, что летальность несколько снизилась и находилась в диапазоне от 2,5% до 3%, а ее дальнейшего снижения можно ожидать на основе данных о возрастной структуре больных.

В НАН добавили, что с началом учебного года резко возросла заболеваемость среди детей, доля которых в случаях болезни впервые за все время статистики превысила 10%.

"Тот факт, что заболеваемость резко возросла одновременно с началом учебного года и ростом заболеваемости среди детей, свидетельствует в пользу гипотезы о существенном влиянии открытых школ на эпидемический процесс в украинских условиях", – отметили в НАН.

В НАН подчеркнули, что угрожающей является ситуация на западе страны. При этом добавили, что высокая заболеваемость в Черновицкой области. Высокие темпы роста заболеваемости наблюдаются во Львовской, Волынской, Тернопольской и других областях.

Напомним, пандемия коронавируса началась в марте 2021 года. Тогда же в ряде стран, в том числе и в Украине, ввели карантин.

По состоянию на 15 сентября коронавирус в Украине диагностировали у 2 325 796 пациентов, выздоровели 2 225 130 человек, а умерли – 54 550. В течение 14 числа COVID-19 нашли у 4 640 человек, а 13-го вирус диагностировали у 3 332.

Авторы: Надя Пришляк, Екатерина Присяжнюк