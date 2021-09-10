Эпидемиолог Наталья Виноград отметила, что для преодоления пандемии COVID-19 одной вакцинации недостаточно.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что вакцинация не является поводом для отмены масочного режима для вакцинированных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Вакцинация не является поводом, чтобы отменять масочный режим для вакцинированных. И сейчас мировое сообщество рекомендует продолжать носить маски и тем людям, которые получили полный курс прививок. Поскольку вакцинация эффективно защищает от тяжелого течения болезни, или от риска умереть, но человек, получивший вакцину, все еще имеет риск заразиться", - рассказал главный госсанврач

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В свою очередь, эпидемиолог Наталья Виноград отметила, что для преодоления пандемии COVID-19 одной вакцинации недостаточно.

"Дело не только в вакцине, дело в противоэпидемических мероприятиях. Одной вакцинацией никто в мире не остановил ни одной проблемы, связанной с инфекционными заболеваниями - и не остановит и дальше. А особенно при таком вирусе, который мы сейчас имеем, который постоянно мутирует", - отметила она.

Виноград также подчеркнула, что работать над обеспечением соблюдения противоэпидемических мер должно не только Министерство здравоохранения, но и другие ведомства.

Как сообщал УНИАН, сейчас Минздрав занимается разработкой менее жестких норм для вакцинированных украинцев, которые будут применяться к ним во время возможного локдауна.

Автор: Антонина Доломанжи