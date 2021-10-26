Министр Виктор Ляшко считает, что количество умерших в Украине было бы больше, если бы не было вакцинации населения от коронавируса.

Благодаря вакцинации населения от коронавирусной болезни за последние четыре месяца удалось спасти жизни более 3 тысяч украинских граждан.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал на брифинге, который транслировался на странице Минздрава в социальной сети Facebook.

"Только за сегодняшние сутки благодаря вакцинации спасены жизни 230 человек. Вчера умерли 734 человека. Без вакцинации у нас было бы 964 человека. Чисто фактор вакцинации за последние четыре месяца в Украине уже спас 3 072 жизни украинцев", - утверждает Ляшко.

По его словам, "темпы вакцинации в Украине за неделю выросли вдвое и превысили максимальные европейские и мировые показатели".

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"За неделю удалось сделать 1,5 млн прививок. Это позволило нам увеличить количество вакцинированного населения по крайней мере одной дозой на 2,7%. Если считать аналогичный процент для Европы и мира, то Европа показывала за все время вакцинальной кампании максимум +2,6% прироста за семидневный период, а мир - максимум 1,7%", - добавил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, в Украине с начала вакцинальной кампании привито от COVID-19 9 млн 151 тыс. 480 человек, из них более 7 млн получили две дозы.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Виталий Саенко