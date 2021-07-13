На прививку нужно зарегистрироваться в системе HELSI.ME.

С 16 июля в центре вакцинации против COVID-19 киевляне старше 60 лет могут привиться вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"По желанию жители столицы от 60 лет и старше с 16 июля будут иметь возможность, кроме вакцины CoronaVac, прививаться вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech в Центре вакцинации против COVID-19", - сказала директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

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Она отметила, что на прививку можно зарегистрироваться по ссылке в системе HELSI.ME.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве привиться против COVID-19 можно в Центре вакцинации, который работает ежедневно в Международном выставочном центре, в Центрах первичной медико-санитарной помощи, а на выходных в мини-вакцинальных центрах. В этих заведениях прививают вакциной CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

Вакциной Сomirnaty производства Pfizer-BioNTech прививают целевые группы, определенные дорожной картой Министерства здравоохранения, а также работников компаний, в штате которых более 50 человек.

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Автор: Светлана Закелова