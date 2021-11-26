Украинцы смогут отправиться на курорты, но Минздрав нарабатывает новые правила.

К Новому году COVID-волна уже должна покинуть Украину. Поэтому украинцы смогут отправиться на курорты, но они будут работать по новым правилам.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Интерфакс-Украина".

По словам санврача, даже добавление нескольких областей в "красную" зону не будет влиять на общеукраинскую статистику, учитывая, что крупные регионы будут возвращаться в "оранжевую" или даже "желтую" зону.

Читайте такжеДве области отказались покидать "красную" карантинную зонуКузин отметил, что в соответствии с постановлением №1236, которое регулирует карантинные ограничения, у нас в "красной" зоне запрещена работа подъемников, но к вакцинированным этот запрет не применяется.

Общая позиция заключается в том, что обеспечить контроль за сертификатами о вакцинации или ПЦР-тестами на подъемниках сложно, поэтому курорты предлагают определенную верификацию на пункте въезда, например на входе в гостиницу или на пункт проката спортивного снаряжения.

"Там турист будет верифицироваться, показывать свои документы о ПЦР-тесте или сертификате, ему на спортивную одежду наклеивают специальную наклейку, которая будет иметь индивидуальный номер и по которой человека можно будет идентифицировать в случае специальной проверки. Кроме того, будет создана специальная база этих номеров", — сообщил главный санитарный врач.

Сейчас в Минздраве прорабатывают механизм избежания очередей. Кузин отметил, что он должен быть удобным не только для туристов, но и для тех, кто проверяет, в частности для полиции. По его словам, курорты также должны ввести максимально лояльные и адекватные условия для отдыхающих.

Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения готовит изменения в постановление об адаптивном карантине. Предполагается, что в "желтой" зоне усилят карантин, введя обязательный полный курс вакцинации.

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Автор: Марта Гичко