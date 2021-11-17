Речь идет о введении обязательной вакцинации для персонала и посетителей.

Министерство здравоохранения готовит изменения в постановление об адаптивном карантине. Предполагается, что в "желтой" зоне усилят карантин, введя обязательный полный курс вакцинации.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге 17 ноября.

Читайте такжеВ Минздраве объяснили, нужно ли вакцинироваться от коронавируса при наличии антител"В настоящее время Министерство здравоохранения работает над изменениями в постановление об адаптивном карантине, которые будут предусматривать, что и в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации, как для работников, так и для посетителей", — рассказал Ляшко.

Глава Минздрава отметил, что семейные врачи должны активнее коммуницировать с пациентами, напоминать им о необходимости вакцинации и о получении второй дозы вакцины в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, в Украине за минувшие сутки, 16 ноября, зафиксировали 18 668 новых случаев заражения коронавирусом, среди них - 1312 детей и 403 медработника. Госпитализировали 4 468 человек с подозрением или подтвержденным COVID-19. Тем временем выздоровели 20 211 больных.

В Украине более 9 миллионов украинцев полностью иммунизированы против COVID-19. За минувшие сутки вакцинировано 294 855 украинцев.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Марта Гичко