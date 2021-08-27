Привитым людям будет проще пользоваться услугами, посещать публичные мероприятия.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, ожидают ли какие-то трудности невакцинированных граждан в случае ухудшения эпидемической ситуации и усиления карантинных ограничений.

Об этом он рассказал в интервью BBC News Украина.

"Я бы не назвал это наказанием, потому что вакцинация является добровольной. Но привитым людям однозначно будет проще пользоваться услугами, посещать публичные мероприятия. Вакцинация является признаком того, что человек понимает, что это достижение науки, которое может спасти жизнь. Прививка спасает нас от того, чтобы не стать источником инфицирования для других. Мы будем идти по сценарию европейских стран, когда для невакцинированных создают максимальные препятствия в доступе к публичным местам, где может распространяться инфекция", - сказал Кузин.

В то же время по его словам, для того, чтобы вводить какие-либо карательные меры, надо убедиться, что каждый человек имел доступ к вакцинации.

Читайте такжеВрач объяснил, почему новая волна коронавируса в Украине не стартует в ноябре"То есть сначала надо всех обеспечить вакцинами. Уже после того, как остались одни противники вакцинации, применять более жесткие меры. Однако я уверен, что в Украине не будут применять какие-то карательные меры. Одним из путей, как балансировать между запретом и разрешениями, есть вариант, когда вакцинированные могут регулярно сдавать ПЦР-тесты. Результат приносить работодателю. То есть принцип вакцинируйся или тестируйся", - пояснил Кузин.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее, и Spikevax американской компании Moderna.

Автор: Леся Лещенко