Все области Украины сейчас находятся в "желтой" зоне карантина.

Эпидемическая ситуация в Украине существенно улучшилась, за прошедшую неделю количество активных больных уменьшилось почти на 38%.

Об этом стало известно на селекторном совещании в Офисе Президента, из доклада премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Как сообщил премьер, все области Украины сейчас находятся в "желтой" зоне карантина. Занятых коек на сегодня 11 294, что почти на 32% меньше прошлой недели. Количество активных больных за неделю снизилось почти на 38% - сейчас болеют 81 927 человек. Наблюдается также снижение количества госпитализированных лиц и летальных исходов.

В то же время наращиваются и темпы вакцинации от коронавируса. За неделю привито 240 543 человека. Всего в Украине проведено 1 388 124 прививки против COVID. Первую дозу получили уже 1 241 006 человек, завершили вакцинацию 147 118.

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Накануне в Минздраве сообщили, что в Украине на сегодня эпидемическая ситуация в шести областях соответствует "зеленому" уровню, но решение о переходе принимает Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В частности, на сегодня полностью "зеленому" уровню эпидбезопасности распространения коронавируса соответствуют Винницкая, Закарпатская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Хмельницкая области.

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Автор: Дмитрий Захаров