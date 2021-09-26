Доктор Комаровский настаивает на обязательной вакцинации тех, для кого коронавирус представляет реальную угрозу для жизни.

Пожилым людям, а также тем, кто имеет определенные заболевания, нужно обязательно вакцинироваться от коронавируса.

Об этом заявил доктор Евгений Комаровский, пишет "Украина 24".

Он настаивает на обязательной вакцинации тех, для кого коронавирус представляет реальную угрозу для жизни.

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"Для человека младше 50 лет коронавирусная инфекция представляет реальную угрозу, когда у этого человека есть: ожирение, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, патология нервной системы. И, конечно же, любой человек 65-70+. Это их надо прежде всего привить, именно эти люди – те, кто будут умирать и умирают", — сказал Комаровский.

Врач также рассказал, что может заставить пожилых людей пойти на вакцинацию.

"Вы можете сколько угодно заставлять, но должны немедленно сказать, что каждая бабушка 65+, каждый дедушка, кто получит дозу вакцины - получит 5 тыс. грн. Всё! Вы закроете эту тему. Они побегут вакцинироваться. Но мы будем собирать кучу организаций, тратить деньги на поездки, но бабушки будут просто умирать и уменьшать нагрузку на Пенсионный фонд. Если уж заставлять, то заставлять мотивируя и заинтересовав. Бабушки за 5 тыс. грн пять раз привьются", — сказал он.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 25 сентября две дозы вакцины получили 5443521 человек.

В Украине по состоянию на 26 сентября зафиксировано 4647 новых случаев COVID-19. Всего в Украине коронавирус обнаружен у 2392397 человек, выздоровели 2244192 пациента, а умерли 55626 больных.

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Автор: Александр Топчий