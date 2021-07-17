В Минздраве развеяли несколько мифов о вакцинации против коронавируса.

Вакцинальная кампания против коронавируса сейчас наполнена множеством мифов и предубеждений.

В Министерстве здравоохранения опубликовали инфографики, которые рассказывают самые распространенные предубеждения относительно вакцинации, которые, в частности вы могли слышать от врачей.

"Вы собираетесь прививаться против COVID-19, но ваш врач советует не спешить с этим. Он назначил вам общий анализ крови и мочи, D-димер и тест на антитела к коронавирусу. По их результатам он решит, стоит ли вам вакцинироваться", – иронично отметили в Минздраве.

Надо ли делать ПЦР-тест перед вакцинацией

В таком случае Минздрав советует сменить врача и наконец-то записаться на прививки от COVID-19. Ведь подобных предварительных анализов сдавать НЕ надо!

"В частности не нужно делать ПЦР-тест, тест на антитела к COVID-19 перед или после прививки", - пояснили в Минздраве.

Умеренные дозы алкоголя не влияют на эффективность вакцин

Также в Минздраве отметили, что после получения прививки можно употреблять алкоголь и это никак не повлияет на эффективность вакцинации. В то же время там предостерегают, что большие дозы алкоголя подавляют иммунную систему, что может ослабить иммунный ответ на вакцину.

Так же не влияет на вакцинацию употребление жирной пищи до или после получения дозы.

Место инъекции мочить можно

В министерстве также развеяли самый популярный миф - о запрете мочить водой место вакцинации!

"Принимать душ, принимать ванну после вакцинации и мочить место прививки можно. Главное – не тереть место укола во время и после принятия душа или ванны для избежания излишнего раздражения", - отметили в Минздраве.

Нет ограничений также и в отношении физических нагрузок после вакцинации, если нет сильной реакции на получение прививки.

В то же время эксперты пояснили, что после вакцинации можно путешествовать самолетом.

"Медицинские эксперты считают, что нет оснований для беспокойства, что прививки против COVID-19 может повлиять на риск возникновения тромбозов во время воздушных путешествий".

Вакцинация в Украине: что известно

С начала вакцинальной кампании прививки от коронавируса получили 2 539 636 человек. Всего в стране провели 3 899 890 прививок.

В Украине могут одобрить обязательную вакцинацию для формирования коллективного иммунитета.

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Автор: Виктория Гордиенко