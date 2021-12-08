Отмечается, что бустерную дозу начнут рекомендовать не ранее, чем с середины или конца января 2022 года.

Минздрав Украины принял решение о введении третьей дозы вакцины от коронавируса некоторым категориям населения.

В частности, как сообщил главный санврач страны Игорь Кузин в эфире "Сніданка з 1+1", в первую очередь ее получат перенесшие трансплантацию и ВИЧ-инфицированные.

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"Сейчас уже принято решение и оно в ближайшее время будет обнародовано - это проведение дополнительной дозы для иммунокомпроментированных людей", - сказал Кузин.

Также он уточнил, кто получит бустерную дозу вакцины:

получающие гормональную терапию

перенесщие трансплантацию

ВИЧ-инфицированные

"Мы будем рекомендовать дополнительную третью дозу для полноценно формирования иммунитета", - отметил Кузин.

По его словам, бустерную дозу начнут рекомендовать не ранее, чем с середины или конца января 2022 года.

Напомним, на сегодня в Украине три области пересекли отметку в 50% вакцинированного взрослого населения от COVID-19 по крайней мере одной дозой.

С начала вакцинальной кампании привито 13 млн 905 тыс. 433 человека, из них получили первую дозу – 13 млн 905 тыс. 431, полностью иммунизированы – 12 млн 042 тыс. 233. С начала вакцинальной кампании проведено 25 млн 947 тыс. 664 прививки.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Автор: Виктория Гордиенко