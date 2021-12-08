Минздрав Украины принял решение о введении третьей дозы вакцины от коронавируса некоторым категориям населения.
В частности, как сообщил главный санврач страны Игорь Кузин в эфире "Сніданка з 1+1", в первую очередь ее получат перенесшие трансплантацию и ВИЧ-инфицированные.
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"Сейчас уже принято решение и оно в ближайшее время будет обнародовано - это проведение дополнительной дозы для иммунокомпроментированных людей", - сказал Кузин.
Также он уточнил, кто получит бустерную дозу вакцины:
- получающие гормональную терапию
- перенесщие трансплантацию
- ВИЧ-инфицированные
"Мы будем рекомендовать дополнительную третью дозу для полноценно формирования иммунитета", - отметил Кузин.
По его словам, бустерную дозу начнут рекомендовать не ранее, чем с середины или конца января 2022 года.
Напомним, на сегодня в Украине три области пересекли отметку в 50% вакцинированного взрослого населения от COVID-19 по крайней мере одной дозой.
С начала вакцинальной кампании привито 13 млн 905 тыс. 433 человека, из них получили первую дозу – 13 млн 905 тыс. 431, полностью иммунизированы – 12 млн 042 тыс. 233. С начала вакцинальной кампании проведено 25 млн 947 тыс. 664 прививки.