Бустерная доза является помощью основному циклу вакцинации, и этим она отличается от повторной вакцинации.

В Украине уже пришло время делать третью, бустерную дозу вакцины от коронавируса.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила врач-эпидемиолог Людмила Мухарская, комментируя слова министра здравоохранения о том, что Украина ждет решения ЕС о 9-месячном интервале между вакцинациями.

"Ранее Виктор Ляшко говорил, что с января будет вакцинация бустерной дозой, в то время как 50% населения получают первую дозу. Почему мы ждем - непонятно. Потому что мне кажется, это решение уже принято и некоторые страны уже вакцинируют бустерной дозой. Необходимость в этом есть. Есть категории людей, которые вакцинировались первой и второй дозой более шести месяцев назад, и им уже можно вводить бустерную дозу. Также бустерная доза предлагается людям пожилого возраста, с хроническими заболеваниями, если они до этого вакцинировались двумя дозами. Необходимость есть, люди, которым ее можно предложить, есть", - сказала Мухарская.

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По ее словам бустерная доза является помощью основному циклу, и этим она отличается от повторной вакцинации.

"Бустерная доза — это помощь основной вакцинации. Если будет решение делать новую вакцинацию, как каждый год после гриппа, то тогда будем каждый год вакцинироваться от коронавируса", - сказала Мухарская.

Как сообщал УНИАН, Украина готова к введению бустерных прививок против коронавируса. Это произойдет после того, как соответствующее решение примет Европейский Союз, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Третью дозу вакцины будут вводить через девять месяцев после полной вакцинации.

Отметим, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Александр Топчий